Com o suspeito, um revólver e cinco munições foram apreendidas - Divulgação

Com o suspeito, um revólver e cinco munições foram apreendidasDivulgação

Publicado 07/11/2024 10:32 | Atualizado 07/11/2024 10:44

Rio - Um homem foi preso após cair em um "valão" durante uma perseguição com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, altura do bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (6).



De acordo com a PRF, agentes estavam em patrulhamento pela região quando notaram um veículo transitando em alta velocidade pela rodovia. No local, verificaram que o carro era suspeito de envolvimento em um roubo de carga realizado em 2021.



Em seguida, durante tentativa de abordagem, o motorista não obedeceu a ordem de parada e uma perseguição foi iniciada. Na fuga, o condutor perdeu o controle da direção e parou no “valão” à direita da via.

O suspeito ainda tentou fugir a pé, mas terminou alcançado pelos agentes. Com ele, foi apreendido uma mochila com um revólver calibre. 38 e 5 munições intactas.