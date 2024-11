Aulas buscam capacitar adolescentes e adultos - Divulgação

Publicado 07/11/2024 09:47

Rio - O Centro de Informática do Instituto de Cidadania da Unidos da Tijuca, que estava sem funcionar desde 2014, vai retomar suas atividades na antiga quadra da escola, no Morro do Borel. Em parceria com a Fundación Solidaria Softtek, o local oferecerá atividades gratuitas para moradores da comunidade todos os sábados das 9h às 12h, a partir de dezembro.



O projeto tem como objetivos contribuir para uma maior inclusão digital e capacitação de jovens e adultos, buscando preparar os participantes da oficina para usar ferramentas digitais como Word, Excel e PowerPoint.

Os interessados em se inscrever podem entrar em contato pelo whattsapp (21) 99239-4515. A nova turma terá 20 vagas.



O espaço fica na sede do Instituto de Cidadania da Unidos da Tijuca, na Rua São Miguel, 430.