Policiais apreenderam grande quantidade de drogas e embalagens de entregaDivulgação / PCERJ

Publicado 15/11/2024 18:10

Rio - Policiais civis prenderam dois traficantes que vendiam drogas por aplicativo de delivery e as despachavam em pacotes de entrega comuns. Guilherme da Silva Martins e Pedro Henrique Fernandes foram encontrados, nesta quinta-feira (14), em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

Segundo as investigações, as embalagens permitiam que o material passasse sem suspeitas por revistas policiais. As entregas abasteciam consumidores de alto poder aquisitivo, de toda a cidade do Rio, e as drogas, chamadas de "Fresh Frozen", valiam até R$ 300 por grama.Guilherme morava no Complexo da Penha, na Zona Norte, e era responsável por atender aos pedidos que chegavam pelo aplicativo, enquanto Pedro, que residia em Laranjeiras, realizava as encomendas.Na casa de Pedro, os agentes encontraram um armário com diversos tipos de drogas e embalagens que seriam utilizadas para o transporte. Todo o material foi apreendido pelos policiais.As investigações foram conduzidas pela 38ª DP (Brás de Pina), para onde os presos foram levados. As penas para os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas podem variar de 2 a 20 anos de reclusão, além de multa. A reportagem tentou, sem sucesso, contato com a defesa dos presos. O espaço permanece aberto.