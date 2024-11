O PM Rodrigo Noval de Oliveira também era poeta e estava prestes a lançar novo livro - Rede Social

Nas redes sociais, a atual presidente Janaína Botelho lamentou o caso. Noval ocupava o cargo de 1° secretário na atual administração. Ele ingressou na academia em razão de suas obras 'Corpos Inversos' e 'Chá de Poesia', posteriormente também escreveu o livro “Poesia Nua”.



"Ele ingressou na AFL em 2022, na cadeira n° 21 – patronímica de Inglês de Souza e que teve como precedente o padre João Machado Evangelho. Em tratativas, Noval foi indicado para ser o próximo presidente da Academia Friburguense de Letras, cuja eleição se realizará no final do próximo ano. Este momento é de profunda dor e consternação entre todos os acadêmicos, haja vista a lacuna imensa que Noval deixará, não obstante os poucos anos em nossa academia", disse.



Botelho reafirmou que o amigo será eternamente lembrado. "Rodrigo Noval de Oliveira é um imortal, sua obra vai eternizar-se para ser lida e apreciada pelas novas gerações, e sua trajetória de vida pessoal igualmente um louvável exemplo que foi como pai, avô, filho, irmão, bom policial e notadamente o poeta. A Academia Friburguense de Letras zelará pela sua memória", lamentou. Rio - O sargento da Polícia Militar e poeta Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos, morto a tiros em Cabo Frio, na Região dos Lagos, enquanto visitava familiares na noite desta quarta-feira (7), era cotado para assumir a presidência da Academia Friburguense de Letras (AFL) a partir de 2025. O agente ainda lançaria neste mês de novembro o novo livro, 'Corações Devassos'.

Lotado no 30° BPM (Teresópolis), o militar era natural de Niterói, na Região Metropolitana, e morava em Nova Friburgo há cerca de 10 anos. Não há informações sobre seu sepultamento.

O caso é investigado pela 126ª DP (Cabo Frio). De acordo com a Polícia Civil, o veículo da vítima foi levado pelos criminosos e localizado em seguida. Os agentes estão em diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

O velório do PM está marcado para esta sexta-feira (8), às 9h, na Capela do Cemitério São João Batista, no Centro de Nova Friburgo. O enterro acontecerá às 16h no Cemitério Trilha do Céu, no bairro Conselheiro Paulino.