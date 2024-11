Alberto Souza esteve no IML para realizar a liberação do corpo da irmã, Arete Souza - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 07/11/2024 14:37 | Atualizado 07/11/2024 15:13

Rio - A família de Arete Perpétua J. Souza,, na Zona Norte, diz que ela morreu depois de ser arrastada pelo próprio filho. Segundo Alberto Souza, irmão da vítima, a situação teria começado quando Arete se recusou a tomar banho, e o filho a puxou pelo cabelo para o banheiro. O rapaz, que não teve o nome divulgado, é o, quando o corpo de Arete foi encontrado em avançado estado de decomposição.Alberto esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, nesta quinta-feira (7), para liberar o corpo de sua irmã. Em entrevista ao, ele contou que Arete e o filho tinham uma boa relação, mas que não sabia o que acontecia dentro da casa. Alberto revelou que o sobrinho é esquizofrênico e fazia uso de remédios controlados. "Eles tinham uma boa relação, mas a gente não sabe o que estava acontecendo dentro da casa, pelo fato dele ser esquizofrênico. Depois da pandemia, ele começou a beber muito, isso preocupava. E aconteceu o que ninguém esperava", explicou.