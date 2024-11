Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil Wellington Dias - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/11/2024 12:18

Rio - O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que uma das principais preocupações dos países do G20 é retirar cerca de 600 milhões de pessoas ao redor do mundo do Mapa da Fome. O objetivo faz parte de uma das 17 metas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU, em 2015, a serem cumpridas até 2030. A declaração aconteceu durante a plenária Combate à fome, pobreza e desigualdades, no segundo dia do G20 Social, nesta sexta-feira (15).



Em sua fala, o ministro destacou a importância do G20 Social por estimular o envolvimento da sociedade civil no debate de pautas que afetam diretamente a população e na apresentação de soluções que serão debatidas pelos líderes mundiais. Além do panorama global, Dias também disse que uma das metas do governo brasileiro é que país tenha saído do Mapa da Fome em 2026, do qual voltou a fazer parte em 2022. O Brasil havia saído em 2014.

"Contem com o Brasil, vamos tirar o país do Mapa da Fome até 2026, vamos tirar (a população) da pobreza", declarou o ministro, afirmando que espera que a erradicação da fome e da pobreza seja uma realidade mundial. "O Brasil não quer ser campeão sozinho, queremos tirar o mundo do Mapa da Fome, queremos em 2030 ter um mundo melhor".



Segundo Dias, o Governo Federal já vem adotando medidas e, no ano passado, aproximadamente 24,4 milhões de brasileiros saíram da situação de insegurança alimentar. A expectativa é tirar mais 5 milhões. Ainda em seu discurso, o ministro apontou que a educação e o emprego são caminhos para o enfrentamento da pobreza, mas a fome deve ser prioridade para os Chefes de Estado.



"O problema da fome e da pobreza tem que resolver dando emprego, mas quem já viveu a fome sabe que não se aprende (com fome), não se tem resultado na educação, não da para buscar emprego. Primeiro tem que resolver a fome. Dar o peixe e o anzol, mas primeiro dar o peixe (...) a fome tem pressa e as crianças que tem fome mais ainda", disse o ministro.

Desta plenária participaram também Nosipho Nausca-Jean Jezile, representante permanente da África do Sul junto à FAO e presidente do Comitê de Segurança Alimentar (CSA), Ibrahima Coulibaly, do Mali, presidente da Organização Pan-Africana de Agricultores (PAFO) e Elisabetta Recine, representante da Sociedade Civil Brasileira e presidente do Consea.

Já a segunda plenária sobre sustentabilidade, mudança do clima e transição justa são debatedores Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Laurence Tubiana, da França, economista, diplomata e negociadora-chefe do Acordo de Paris, uma liderança indígena brasileira e Adriana Marcolino, representante da Sociedade Civil Brasileira e Diretora Técnica do Dieese.

A terceira plenária do dia vai discutir a reforma da governança global e terá nomes como Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República do Brasil, Yildiz Temürtürkan, da Turquia, coordenadora internacional da Marcha Mundial das Mulheres, o escritor coreano Ha Joon Chang, economista, professor e autor do best-seller internacional “Chutando a Escada” e Antonio Lisboa, representante da sociedade civil brasileira, da Confederação Sindical Internacional (CSI).



Aliança Global contra a pobreza

Na tarde desta sexta-feira (15) será realizado, no auditório do Espaço Kobra, na Praça Mauá, o Anúncios de Sprints 2030 da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Os anúncios concentram-se em ações com um histórico comprovado de entrega de resultados em larga escala como transferência de renda, merenda escolar, inclusão socioeconômica, apoio à saúde materna e primeira infância, agricultura familiar e de pequenos produtores, e soluções para o acesso à água. Esses esforços representam a iniciativa mais ambiciosa até hoje voltada para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1 e 2.

Para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "enquanto houver famílias sem comida em suas mesas, crianças pedindo nas ruas e jovens sem esperança de um futuro melhor, não haverá paz. O mundo produz comida suficiente para todos, e sabemos pela experiência que uma série de políticas públicas bem desenhadas, como as transferências de renda, como o programa Bolsa Família, e as refeições escolares nutritivas para as crianças têm o potencial de acabar com a fome e restaurar a esperança e a dignidade das pessoas".