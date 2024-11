Carga de óleo diesel está avaliada em R$ 266 mil - Reprodução

Publicado 15/11/2024 12:48

Rio - A Polícia Militar recuperou dois caminhões de carga, entre a madrugada e manhã desta sexta-feira (15), nas zonas Norte e Oeste do Rio.



No primeiro caso, agentes da UPP do Complexo da Penha recuperaram um caminhão com carga de óleo diesel avaliada em R$ 266 mil na Rua Cuba, no bairro da Penha, na Zona Norte, durante a madrugada.

De acordo com a PM, os criminosos conseguiram fugir. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).

Já em Bangu, na Zona Oeste, policiais militares do 14º BPM (Bangu), impediram o roubo de uma carga frigorífica próximo ao calçadão de Bangu, no cruzamento das ruas Evaristo Pires e Chavantes.

Segundo a corporação, agentes notaram que uma motocicleta acompanhava o caminhão. Ao serem percebidos, os criminosos atiraram contra os policiais, mas logo desistiram do roubo. O motorista e dois ajudantes foram resgatados.