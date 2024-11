Policial foi baleado ao sair para o trabalho - Reprodução

Publicado 15/11/2024 14:49 | Atualizado 15/11/2024 15:02

Rio - Um policial penal foi baleado, na manhã desta sexta-feira (15), ao reagir a uma tentativa de assalto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



Uma câmera de segurança registrou o momento em que José Carlos do Nascimento Ferreira saiu de sua casa, enquanto uma outra pessoa manobrava um carro. O policial estava caminhando até o banco do carona quando um segundo veículo parou um pouco mais à frente, o criminoso abriu as portas e atirou.

Policial penal reage a assalto e é baleado em Belford Roxo.



José Carlos reagiu e começou um confronto. O policial, após ser atingido, caminhou de volta até o veículo e foi socorrido pelo motorista e por uma terceira pessoa.De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), José é inspetor da Polícia Penal e foi baleado ao sair de casa para trabalhar. A secretaria está acompanhando a evolução do quadro de saúde do servidor e apura as circunstâncias do ocorrido.A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar a entrada de um homem ferido por disparo de arma de fogo no Hospital Municipal de Belford Roxo.O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer todos os fatos.