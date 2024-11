Eunice Machado deu detalhes sobre a relação do filho com a namorada - Reprodução / TV Globo

Eunice Machado deu detalhes sobre a relação do filho com a namoradaReprodução / TV Globo

Publicado 15/11/2024 15:58 | Atualizado 15/11/2024 18:15

Rio – A mãe de Bruno Machado Marino, técnico de iluminação morto aos 39 anos ao ser queimado pela própria namorada , revelou que a relação entre os dois não era nada amistosa. Nesta sexta-feira (15), ao reconhecer o corpo do filho no IML de Caxias, Eunice Machado afirmou que Andréia Silva de Azeredo, a autora do crime, fez com que o contato com a família se tornasse cada vez mais limitado, restringindo a comunicação entre eles.

"Quando tocava o telefone, ela exigia que fosse em viva-voz. Se fosse alguém que ela não queria que falasse com ele, ela desligava, e tava assim. Eles foram morar na Favela do Pantanal e a gente não tinha contato. Não sabia endereço, nada dele. Como ele trabalhava no teatro, minha irmã estava sempre em Caxias, ele passava lá, atendia ela, mas tipo assim, tudo bem", disse Eunice à imprensa.

Bruno, que já havia sido agredido pela namorada em outra ocasião, trabalhava no Teatro Raul Cortez. Ele era responsável pelo projeto de iluminação cênica da casa há 18 anos, desde a inauguração do espaço, em 2006. Ele foi enterrado no fim da tarde desta sexta (15) no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio.

fotogaleria

Amiga cobra justiça

Ao DIA, a líder de atendimento Manuela Corrêa, 35, amiga de Bruno há mais de 20 anos, contou que, além das queimaduras, a criminosa também o dopou e o agrediu com uma pedra na cabeça. "Depois que caiu no chão, desorientado, ela jogou água fervente na região do tórax, pegou no braço, no rosto… Pelo que os médicos do hospital contaram, o pulmão dele foi assado pelo líquido", detalhou.

"O Bruno era como um irmão pra mim, uma pessoa excepcional. Desde o dia que nos conhecemos, sempre foi extremamente atencioso, respeitoso, confiável e muito protetor. Não tem ninguém que vai relatar algo ruim dele, era muito da paz, apaziguador, a última pessoa desse mundo que merecia tanta crueldade. Eu e minha esposa estamos incrédulas e devastadas com o que aconteceu. Ele foi arrancado da gente, ela tirou a oportunidade de termos o nosso amigo de volta. Só queremos justiça, que a criminosa seja condenada."

Além de Manuela, diversos outros conhecidos de Bruno e colegas de profissão do meio artístico expressaram luto nas redes sociais . O ator Alcemar Vieira, que participou de produções como o filme "Confissões de uma Garota Excluída" (2021) e a novela "Nos Tempos do Imperador" (2021-2022), da TV Globo, lamentou o ocorrido. "Que notícia mais inesperada e triste. Muito triste. Força e luz pra família e amigos", escreveu.

Entenda o caso

Bruno foi socorrido no último sábado (9) pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias. Em nota, a prefeitura informou que a vítima deu entrada na unidade de saúde em estado gravíssimo, com queimaduras extensas no rosto, tronco, membros superiores e coxa direita, cobrindo aproximadamente 76,5% de seu corpo.

Segundo o hospital, o paciente foi imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico para realização de curativos específicos para grandes queimaduras, procedimento que ocorreu sem intercorrências. Na terça-feira (12), Bruno passou por um novo curativo cirúrgico, também concluído sem complicações.

De acordo com a direção da unidade, desde a entrada no HMAPN, o estado de saúde permaneceu gravíssimo. Na tarde desta quarta-feira (13), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

Andréia foi presa no último dia 9, horas após o crime.