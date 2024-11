Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante cúpula do G20 no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/11/2024 16:08 | Atualizado 18/11/2024 16:16

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará um compromisso "histórico" para um fundo do Banco Mundial que auxilia os países mais pobres do mundo, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (18), antes de Donald Trump assumir o cargo com uma nova agenda de corte de custos.

Biden, na reta final de seu mandato, revelará os recursos destinados à Associação Internacional de Desenvolvimento enquanto participa da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, marcando sua última presença nesse encontro de líderes mundiais.

"O presidente Biden anunciará um compromisso histórico dos EUA durante a cúpula no Rio e incentivará outros líderes a aumentarem suas contribuições", disse à imprensa Jon Finer, assessor adjunto de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que o democrata “destacará a necessidade de uma reposição ambiciosa” do fundo.

A Associação Internacional de Desenvolvimento é o braço de empréstimos concessionais do Banco Mundial, usado para beneficiar os países de menor renda, incluindo projetos focados em mudanças climáticas.

O funcionário americano não divulgou o valor do compromisso.

Durante uma viagem de seis dias pela América do Sul, Biden tem buscado reforçar seu legado internacional antes do retorno do republicano Trump à Casa Branca em 20 de janeiro.

No domingo, ele fez uma visita a Manaus para promover seu histórico em questões climáticas, afirmando que os Estados Unidos atingiram sua meta de aumentar o financiamento climático bilateral para 11 bilhões de dólares (R$ 63,16 bilhões) por ano.

Trump prometeu desmantelar muitas das políticas de Biden e nomeou o bilionário da tecnologia Elon Musk como chefe de uma comissão destinada a combater o que ele chama de desperdício do governo federal.