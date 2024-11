Joe Biden, presidente dos EUA, está no MAM para abertura da Cúpula do G20, nesta segunda (18) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/11/2024 12:16 | Atualizado 18/11/2024 13:06

O mandatário chegou à cidade na noite deste domingo. Sob um forte esquema de segurança, Biden está hospedado no Hotel Hilton Copacabana, no Leme, Zona Sul. A comitiva em direção ao MAM saiu do bairro por volta das 10h30. Com bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil, o veículo do democrata foi visto passando, com escolta, pela Avenida Princesa Isabel.No local do evento, Biden desembarcou sozinho do carro, mas optou por um caminho alternativo à rampa de acesso tradicional para cumprimentar Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Ele virou à direita, para um local que a imprensa não tinha às imagens, e, minutos depois, entrou por uma porta lateral do local onde era esperado Lula, Janja e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.Depois da recepção, a sessão de abertura da Cúpula do G20 foi iniciada às 11h desta segunda. Em seu discurso de abertura, Lula agradeceu a presença dos chefes de Estado no Rio, que chamou de "capital do mundo", durante os dois dias do fórum mundial. Este primeiro encontro lança a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.Biden foi o primeiro presidente americano em exercício a visitar a Amazônia. Lá, o democrata assinou uma proclamação designando o dia 17 de novembro como o Dia Internacional da Conservação. Durante coletiva de imprensa, ele afirmou que está comprometido com a proteção da região e ressaltou que é possível cuidar da economia e do meio ambiente ao mesmo tempo, sem precisar escolher um dos dois.No aeroporto de Manaus, ele foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União), e pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), além do cientista Carlos Nobre, especialista em temas relacionados à Amazônia.Biden, que anunciou a injeção de mais de US$ 50 milhões ao Fundo Amazônia , com o intuito de conservar a floresta, optou por não concorrer às últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos por conta de condições de saúde. O pleito deu vitória a Donald Trump, contra Kamala Harris, que concorreu no lugar do democrata.