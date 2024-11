Em operação especial pelo G20, Corpo de Bombeiros atuam para prestar atendimento aos participantes, moradores da cidade e turistas - Divulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 18/11/2024 13:08 | Atualizado 18/11/2024 13:09

Rio - A operação especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para o G20, que mobiliza diariamente cerca de 70 militares e 20 viaturas, iniciada na última quarta-feira (13), foi prorrogada até o próximo dia 20, por conta do feriado da Consciência Negra.

O esquema conta com ambulâncias, motos, caminhões e viaturas aquáticas, com barcos infláveis e jet skis. Os agentes estão em pontos estratégicos da cidade, como no Boulevard Olímpico, onde acontece a programação cultural e no Museu de Arte Moderna (MAM), sede da cúpula internacional.

"Os bombeiros fazem parte desta força-tarefa para garantir a tranquilidade durante o período do G20 e feriados. Os militares estarão distribuídos em pontos estratégicos para contribuir no atendimento a ocorrências diversas que vão desde resgates a combate a incêndios", explicou o governador Cláudio Castro.



Ocorrências registradas

Desde o início da operação, alguns acidentes com comitivas foram registrados. Na sexta-feira (15), uma colisão envolvendo uma viatura do Exército deixou duas vítimas na Estrada do Camboriú, em Guadalupe, na Zona Norte. Os militares receberam os primeiros-socorros e foram encaminhados ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGERJ), na Vila Militar.

No sábado (16), um caminhão da delegação vietnamita capotou na Linha Vermelha, próximo à Cidade Universitária. Dois ocupantes tiveram ferimentos leves, receberam os primeiros socorros, mas recusaram hospitalização. No mesmo dia, durante um show na Praça Mauá, uma pessoa caiu no mar e foi resgatada por militares dos bombeiros. A vítima sofreu apenas ferimentos leves.