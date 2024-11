Cedae faz manutenção preventiva em Estação de Tratamento de Campos Elíseos nesta terça-feira (19) - Divulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Cedae faz manutenção preventiva em Estação de Tratamento de Campos Elíseos nesta terça-feira (19)Divulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 19/11/2024 10:10

Rio - A Estação de Tratamento de Água (ETA) Campos Elíseos, em Duque de Caxias, realiza uma manutenção preventiva nesta terça-feira (19. Com isso, haverá interrupção no abastecimento, que pode deixar cinco bairros do município sem água.

A suspensão impactará as regiões de Campos Elíseos, Cângulo, Jardim Balneário Ana Clara, Jardim Primavera e Saracuruna.

Segundo a Cedae, o serviço começou às 7h30 e está previsto para encerrar às 12h30. O reabastecimento será retomado gradativamente e pode levar até 72 horas para ser normalizado, principalmente em áreas mais altas e nas extremidades das redes de distribuição.

A concessionária orienta que os moradores das áreas afetadas economizem água durante o período.