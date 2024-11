Apresentação aconteceu no Museu de Arte Moderna - Divulgação

Apresentação aconteceu no Museu de Arte ModernaDivulgação

Publicado 19/11/2024 12:25

Rio - O GRES Acadêmicos do Salgueiro se apresentou, na noite desta segunda-feira (18), em um evento especial promovido pela RioTur no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.



A iniciativa fez parte da programação oficial voltada aos representantes das delegações presentes na reunião de cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo e segue até esta terça-feira (19).

fotogaleria

A convite do presidente da RioTur, Patrick Corrêa, a Academia do Samba representou a cultura brasileira em grande estilo, levando ao palco um espetáculo de 30 minutos com o ritmo e energia da vermelha e branco tijucana.A apresentação contou com o casal de mestre-sala e porta-bandeira Sidclei Santos e Marcella Alves, passistas, a potente Bateria Furiosa, comandada pelos mestres Guilherme Oliveira e Gustavo Oliveira, e a voz marcante do intérprete Charles Silva.O público, composto por autoridades de diversos países, não resistiu e se entregou ao samba. Até o presidente da RioTur, Patrick Corrêa, caiu na dança ao som de “Peguei um Ita no Norte (Explode Coração)”, um dos sambas mais icônicos da história do Salgueiro e do Carnaval carioca.A participação do Acadêmicos do Salgueiro no evento reforçou a importância do samba como um dos maiores patrimônios culturais do Brasil. Para o mestre Gustavo, a apresentação da Academia do Samba marcou a passagem dos líderes do G20 pelo Rio de Janeiro."Para nós é uma honra ver nosso samba, nosso ritmo sendo valorizado. Não podia ser diferente. O G20, que é uma conferência mundial tão importante, está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento, então tinha que acabar em samba. É, claro, com o Salgueiro presente. Foi uma sensação incrível ver a Furiosa sendo aplaudida por tantos chefes de Estado, de governo, autoridades de todas as partes do mundo aplaudindo o nosso ritmo, foi uma sensação muito maneira.", celebra.Para Sidclei Santos, foi uma grande honra fazer parte da história, apresentando o pavilhão salgueirense para o mundo."Eu me sinto totalmente honrado em viver esse momento tão maravilhoso de estar representando o Carnaval nesse congresso mundial, que é o G20 Brasil 2024, ao lado da minha escola do Salgueiro. Estou muito feliz por levar o Carnaval pro mundo, dando boas-vindas às delegações para esse evento. Foi um prazer imenso participar desse congresso.", comemora.O Acadêmicos do Salgueiro traz para o Carnaval 2025 o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A proposta explora a rica tradição das práticas mágico-religiosas que prometem proteger o corpo contra males físicos e espirituais. O conceito do "corpo fechado" tem raízes em crenças africanas, europeias e indígenas, misturadas durante a formação cultural brasileira.O enredo destaca a presença de personagens importantes da Umbanda, como Zé Pilintra e os Pretos Velhos, e aborda o uso de amuletos, rituais e orações para blindar o corpo contra perigos, doenças e inveja. O desfile também vai homenagear a herança africana trazida pelos escravizados mandingos, que trouxeram consigo práticas de proteção espiritual, como as bolsas de mandinga, que foram adaptadas no Brasil.Com uma narrativa que transita entre crenças populares, histórias de cangaceiros e rituais de diversas religiões, o Salgueiro promete uma celebração cheia de simbologia. O enredo também reforça a importância da conexão entre corpo e espírito no Candomblé e outras práticas religiosas, onde o corpo saudável é visto como essencial para a vida e a espiritualidade.A escola será a terceira a atravessar a Marquês de Sapucaí na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março de 2025.