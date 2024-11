Virginia Gazola morreu neste domingo (17), após cinco dias internada - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/11/2024 12:05

Rio - O corpo da geóloga Virginia Gazola, 26 anos, que morreu neste domingo (17) , após cair de uma varanda no Armazém do Campo, na Lapa, Centro do Rio, vai ser sepultado nesta quarta-feira (20), às 16h, no Cemitério de Galópolis, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

O velório será nesta terça-feira (19), às 20h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, na mesma cidade.Virginia sofreu, no último dia 11, uma queda do segundo andar do estabelecimento durante um evento que acontecia no espaço. A jovem ficou internada em estado grave por cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos.Em nota, o Armazém do Campo, que está fechado temporariamente desde que o acidente ocorreu , lamentou o falecimento. O local é espaço de comercialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro em 2024.Natural de Caxias do Sul, a vítima se mudou para o Rio neste ano após passar em um concurso da Petrobras. Antes ela trabalhava como perita criminal em Minas Gerais.O caso foi registrado na 5ª DP (Mém de Sá), na Lapa.