Ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/11/2024 10:12 | Atualizado 19/11/2024 10:26

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que a Operação Contragolpe da Polícia Federal (PF) desta terça-feira, 19, traz elementos "extremamente graves" sobre a participação de pessoas do núcleo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de golpe contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva(PT). Na avaliação do ministro, o episódio do 8 de janeiro de 2023 não tratava de pessoas que estavam protestando de forma democrática."Nós consideramos que essa investigação da Polícia Federal traz elementos novos sobre a questão do golpe, da tentativa de golpe que aconteceu no País", disse Pimenta a jornalistas nesta terça-feira durante reuniões que acontecem por conta da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20), no Rio de Janeiro.Para o ministro, a operação mostra que há "elementos bastante concretos" de que havia um plano para atingir diretamente Lula, o agora vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes."Isso acaba colocando por terra qualquer discurso de que as pessoas estavam lá no dia 8 de janeiro, de forma democrática, protestando", comentou Pimenta. "Nós estamos falando de uma ação concreta, objetiva, que traz elementos novos, extremamente graves, sobre a participação de pessoas do núcleo de poder do governo Bolsonaro no golpe que tentaram executar no Brasil, impedindo a posse do presidente e vice-presidente eleito", acrescentou.Na manhã desta terça-feira, a PF prendeu um general reformado, ex-integrante do governo Bolsonaro, e três kids pretos e um policial federal por supostamente planejarem um golpe de Estado para impedir a posse de Lula e "restringir o livre exercício do Poder Judiciário".As diligências fazem parte da Operação Contragolpe, que identificou um "detalhado planejamento operacional" chamado "Punhal Verde e Amarelo", previsto para ser executado em 15 de dezembro de 2022, com o assassinato de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O plano também incluía a execução de um ministro do Supremo, que era monitorado continuamente, caso o golpe fosse consumado.Pimenta, então, cobrou seriedade na investigação. "Essa investigação precisa ser levada às últimas consequências para que realmente todos aqueles que atentam contra a democracia sejam identificados e paguem por esse crime, porque a sociedade precisa definitivamente compreender que o crime contra a democracia é algo que não pode ser tolerado", exigiu. "Por isso que a gente não pode falar em anistia e não pode falar em impunidade."Ele citou episódios violentos e alegou uma ligação entre eles, tais como o suposto plano, o acampamento em quartéis antes da posse presidencial de Lula, os ataques de 8 de janeiro de 2023 e atos radicais que aconteceram em Brasília em 12 de dezembro de 2022."Esses fatos são fatos que se relacionam entre si. Os personagens são os mesmos. Os mesmos personagens que financiaram a presença dos acampados na frente dos quartéis estão envolvidos também nesses episódios", disse o ministro.