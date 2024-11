Lula e Javier Milei se cumprimentaram de maneira fria no G20 - AFP

Publicado 19/11/2024 09:39

O presidente argentino Javier Milei compartilhou, nesta segunda-feira (18), um post criticando o presidente Lula (PT) e ressaltando a amizade que possui com o Jair Bolsonaro (PL), que presidiu o Brasil entre 2019 e 2022.

Na ocasião, Milei republicou um vídeo na rede social X que foi compartilhado inicialmente pelo político argentino Ramiro Marra.

O conteúdo mostra Lula recebendo diversos líderes mundiais no G20 com um aperto de mão caloroso seguido de um abraço. Na vez de cumprimentar Milei, os dois presidentes apertaram as mãos de forma fria e não sorriram para a foto tirada dos dois.

Na sequência do vídeo, imagens mais antigas mostram o líder argentino aos abraços com Bolsonaro. A legenda diz: "É melhor manter os canhotos (esquerdistas) e os comunistas afastados".

A los zurdos y comunistas mejor tenerlos lejos. pic.twitter.com/ALHNLlh5qw — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) November 18, 2024

O contato entre os dois líderes virou meme nas redes sociais . O G20, presidido pelo Brasil em 2024, tem seu último dia nesta terça-feira (19).

G20

O G20 conta com presidências rotativas anuais. O Brasil exerce a presidência do G20 desde 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024. O encontro acontece no Rio de Janeiro.

Inicialmente, o G20 concentrava-se principalmente em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.



A Cúpula do G20 é a reunião entre os chefes de Estado ou de Governo dos países membros. O termo "Cúpula" tem origem em sua definição em inglês ("Summit") e refere-se ao ponto mais alto de uma montanha. Portanto, a Cúpula é o momento de ápice das mais de cem reuniões do G20, ao longo de todo um ano.

O G20 é composto por 19 países (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia) e dois órgãos regionais: a União Africana e a União Europeia.