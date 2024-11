Esquema registrava tratamentos e exames nunca realizados, além de pedidos médicos duplicados - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 28/11/2024 12:36

Rio - Ex-servidores municipais de Belford Roxo, clínicas médicas e seus proprietários são investigados por integrar uma organização criminosa que utiliza os estabelecimentos para desviar verbas do Sistema Único de Saúde (SUS). A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra os alvos, durante a Operação Tratamento Fake, nesta quarta-feira (27), no Rio e em Niterói, na Região Metropolitana, e em Mesquita, Nilópolis e Seropédica, na Baixada Fluminense.



Os mandados contra os investigados foram expedidos pela 4° Vara Federal de São João de Meriti. Segundo as investigações, os crimes ocorriam por meio do uso de informações e documentos falsos, que serviam para registrar tratamentos de fisioterapia e exames de imagem variados nunca foram realizados, além de pedidos médicos duplicados.

A investigação teve início a partir de uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União (CGU), em conjunto com a Coordenaria de Auditorias Temáticas e Operacionais do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A apuração constatou que diversas clínicas selecionadas para atuar em parceria ao município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, através de chamamento público, participaram das fraudes. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa os R$20 milhões.

A ação teve objetivo de conseguir mais provas e coletar mais elementos que possam estabelecer o montante total dos valores desviados, bem como eventual participação de outros servidores públicos no esquema criminoso. Os investigados podem responder por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Se somadas, as penas máximas podem chegar a 11 anos de reclusão.