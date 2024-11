Viatura entrou na contramão de calha do BRT e colidiu com ônibus - Reprodução

Publicado 28/11/2024 15:53 | Atualizado 28/11/2024 17:11

Rio - O prefeito Eduardo Paes criticou a ação de policiais militares que culminou em uma colisão entre uma viatura e um ônibus do BRT na Taquara, na Zona Oeste. Em publicação feita nesta quinta-feira (28), Paes compartilhou o vídeo e escreveu: "É um nível de imbecilidade que vou te contar".

As imagens capturadas pela câmera de segurança do coletivo mostram que a viatura entrou na calha do BRT na contramão e com o giroflex desligado. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, por volta das 23h.

É um nível de imbecilidade que vou te contar….. https://t.co/lnMXdMIMD8 — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 28, 2024

Por meio de nota, a PM afirmou que os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados pelo rádio e realizavam um cerco tático para buscar por criminosos envolvidos em uma ocorrência de roubo de veículos. A corporação ainda ressaltou que os bandidos atiraram contra os militares durante a ação.

Após a batida, os policiais foram encaminhados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra, e a ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara). O comando do 18° BPM (Jacarepaguá), instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do acidente.