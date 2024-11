O caso aconteceu na altura do bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo - Reprodução / redes sociais

O caso aconteceu na altura do bairro Rio do Ouro, em São GonçaloReprodução / redes sociais

Publicado 28/11/2024 16:24 | Atualizado 28/11/2024 17:07

Rio - Uma mulher foi rendida por criminosos e teve seu veículo roubado na manhã desta quinta-feira (28), na RJ-106, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O crime foi registrado por um motorista que trafegava logo atrás da vítima.

Nas imagens capturadas pelas câmeras do outro veículo, é possível ver um carro preto parando à frente do automóvel da vítima. A mulher, que estava acompanhada de um jovem, desce do carro e permite que um dos criminosos assuma o volante. O grupo então acelera e foge, deixando as vítimas na pista.

Veja o vídeo:

Mulher tem veículo roubado ao ser rendida por criminosos em São Gonçalo

A Polícia Militar informou que, apesar de não ter sido acionada, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) conseguiram localizar e recuperar o carro pouco tempo depois, no bairro Anaia. A PM, no entanto, não divulgou detalhes sobre prisões.