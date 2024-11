Fogo atingiu morro na Parque Municipal de Grumari - Reprodução / RJTV / TV Globo

Publicado 28/11/2024 12:53

Rio - Um incêndio atingiu, no fim da manhã desta quinta-feira (28), uma área de vegetação próximo à Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Até o momento, não há informações sobre o que ocasionou as chamas.

Militares do quartel do Recreio foram acionados por volta das 11h15 para a ocorrência. Eles atuam na região para conter o incêndio, que se alastrou pela vegetação rasteira de um morro no Parque Municipal de Grumari, na altura da Rua Orígenes Lessa.

* Em atualização