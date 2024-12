Suspeito foi preso pela Patrulha Maria da Penha - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Suspeito foi preso pela Patrulha Maria da Penha Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 14/12/2024 09:18

Rio - Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (13), por ameaçar, perseguir e torturar psicologicamente uma mulher em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) da Patrulha Maria da Penha foram acionados para a ocorrência no bairro Vale do Ipê.

O homem foi preso pelos crimes de injúria, ameaça, perseguição, dano e violência psicológica contra mulher.