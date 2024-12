Uma câmera de segurança da Rua Elvira Helena Martins flagrou o momento do crime - Reprodução

Publicado 14/12/2024 20:02

Rio - Um motorista foi rendido por quatro criminosos armados na tarde deste sábado (14), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Uma câmera de segurança da Rua Elvira Helena Martins flagrou o momento do crime. O vídeo mostra o motorista manobrando o veículo quando é cercado por um grupo de assaltantes. Três homens, com os rostos cobertos, descem de um carro enquanto o quarto integrante permanece no banco do motorista. Assista:

O motorista, rendido, deixa o grupo entrar no carro. Eles escapam com o veículo roubado. A Polícia Civil informou que o crime foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.