O 1º sargento da PM Izailton Bezerra de Santana, de 52 anos, era lotado no 23º BPM (Leblon) - Reprodução

O 1º sargento da PM Izailton Bezerra de Santana, de 52 anos, era lotado no 23º BPM (Leblon)Reprodução

Publicado 14/12/2024 15:17 | Atualizado 14/12/2024 15:22

Rio - O corpo do policial militar Izailton Bezerra de Santana, de 52 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (14), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. A vítima foi morta por criminosos durante uma tentativa de assalto no Méier, Zona Norte , quando estava levando a filha para uma consulta médica.

Amigos e familiares estiveram presentes para dar o último adeus ao militar. O crime aconteceu na quinta-feira (12), na Rua 24 de Maio. O agente levava sua filha, Eduarda de Santana, 18, na garupa da moto quando foi abordado por dois criminosos, na altura da estação de trem do bairro. Ao perceberem que Izailton era policial, a dupla disparou.

Três tiros atingiram o militar no tórax, perna e cabeça. O sargento e a filha, de 18 anos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no bairro, mas o policial não resistiu. A jovem recebeu alta neste sábado (14), no dia do sepultamento do pai. Os bandidos fugiram do local sem levar a motocicleta do agente.

Izailton era 1º sargento e atuava na PM há 20 anos. Atualmente ele estava lotado no 23º BPM (Leblon). A Delegacia de Homicídios da Capital fez perícia no local onde o crime aconteceu. Os agentes da especializada investigam o caso.