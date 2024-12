Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Arquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o casoArquivo / Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 14/12/2024 15:39 | Atualizado 14/12/2024 15:50

Rio - O corpo de um bebê foi encontrado por populares dentro de uma caçamba de lixo neste sábado (14), em Irajá, Zona Norte do Rio.



Agentes do 41° BPM (Irajá) foram acionados por testemunhas mas, ao chegarem no local, a vítima já estava morta. O caso aconteceu na Estrada do Colégio.



A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar os fatos.