PM foi morto na Rua C, no bairro Porto da AldeiaGoogle Street View

Publicado 14/12/2024 11:44

Rio - Um policial militar foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (14), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Identificado como Eduardo Gomes, ele foi encontrado no bairro Porto da Aldeia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 25° BPM (Cabo Frio) foram acionadas para verificar um homicídio na Rua C. No local, constataram que se tratava de um agente da corporação que foi atingido por disparos e não resistiu.

Ainda não há informações sobre a motivação ou autoria do crime. Segundo a Civil, que investiga o caso, diligências estão em andamento. O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).