Incêndio atinge apartamento no Edifício Richard, localizado na Rua Barata Ribeiro - Reprodução / COR

Incêndio atinge apartamento no Edifício Richard, localizado na Rua Barata RibeiroReprodução / COR

Publicado 14/12/2024 18:19 | Atualizado 14/12/2024 22:09

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento no Edifício Richard, localizado na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul do Rio, neste sábado (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h23 para controlar as chamas.

Os militares evacuaram o prédio devido a grande quantidade de fumaça. Moradores do local tiveram que permanecer nas calçadas enquanto os bombeiros trabalhavam para extinguir o fogo, alguns receberam atendimento médico no local.

Um trecho da rua precisou ser interditado para o trabalho do Quartel de Copacabana. O desvio foi realizado pela Rua Duvivier. A via foi liberada às 21h.

Chuva e queda de árvore em Copacabana

Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, atingiu a cidade do Rio na tarde deste sábado (14). De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva se deslocam rapidamente sobre o entorno do Maciço da Tijuca, a Zona Sul e o Centro da cidade.

Em Copacabana, na Zona Sul, duas árvores foram derrubadas pela força do vento — uma na Avenida Prado Júnior e outra na Rua Conrado Niemeyer. Além disso, há dois bolsões d'água, um na Rua Tonelero, na altura da Rua Siqueira Campos, e outro na Rua Figueiredo de Magalhães, na altura da Ministro Alfredo Valadão. A Secretaria de Conservação e Comlurb foram acionadas.