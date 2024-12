Eliel foi preso e encaminhado para a 60ª DP (Campos Elísios) - Divulgação / Polícia Civil

Eliel foi preso e encaminhado para a 60ª DP (Campos Elísios)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 14/12/2024 16:26 | Atualizado 14/12/2024 16:40

Rio - O lutador de MMA Eliel dos Santos e Santos, 39 anos, foi preso por agentes da Polícia Civil e Federal enquanto participava de um evento esportivo perto da comunidade do Santo Amaro, no Catete, Zona Sul, durante a noite desta sexta-feira (13). Ele estava foragido e era procurado por agredir a ex-companheira no Amapá.