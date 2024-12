Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, uma árvore caiu na Avenida Prado Júnior - Reprodução

Publicado 14/12/2024 17:59 | Atualizado 14/12/2024 18:23

Rio - Uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento, atingiu a cidade do Rio na tarde deste sábado (14). De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva se deslocam rapidamente sobre o entorno do Maciço da Tijuca, a Zona Sul e o Centro da cidade.

A previsão é de pancadas de chuva rápidas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O Centro de Operações Rio informou que, no Grajaú, Zona Norte, houve registro de chuva muito forte, chegando a 16,6mm.

Em Copacabana, na Zona Sul, duas árvores foram derrubadas pela força do vento — uma na Avenida Prado Júnior e outra na Rua Conrado Niemeyer. Além disso, há dois bolsões d'água, um na Rua Tonelero, na altura da Rua Siqueira Campos, e outro na Rua Figueiredo de Magalhães, na altura da Ministro Alfredo Valadão. A Secretaria de Conservação e Comlurb foram acionadas.

Também houve registro de chuva muito forte em Bangu, Urca (14,4mm), Copacabana (13,8mm), Barra/Riocentro (13,2mm), Laranjeiras (12,0mm), Rocinha (11,8mm), Vidigal (10,8mm), Jardim Botânico (8,6mm), Alto da Boa Vista (7,8mm), Santa Teresa (7,6mm) e Tijuca (7,4mm).

No Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Avenida Nilo Peçanha ficou alagada. Veja o vídeo: