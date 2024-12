Competição acontece próxima ao portão 2, das 10h às 18h - Reprodução / Redes Sociais

Rio - O Parque Madureira será palco, neste domingo (15), da final da Batalha dos Barbeiros Brasil 2024, um evento que promete reunir técnica, arte e criatividade no universo da barbearia. A competição acontece na Praça do Samba, das 10h às 18h, e a entrada é garantida com a doação de 1 kg de alimento não perecível.



Após 16 etapas regionais realizadas ao longo do ano, além de uma edição especial na Bolívia, 90 competidores chegam à final para disputar o cinturão internacional e uma série de prêmios, como cadeiras profissionais, máquinas de corte e kits exclusivos de produtos de barbearia.

Os barbeiros concorrem em quatro categorias: desenho, corte tradicional, top fade livre e reflexo alinhado. A avaliação será feita por especialistas reconhecidos tanto na barbearia artística quanto na técnica.

Outra atração especial do evento será o "maior corte do mundo", em que mais de 100 barbeiros realizarão cortes simultâneos, na tentativa de conquistar um lugar no Guinness World Record, o famoso livro dos recordes.

O evento vai além da competição. O público poderá aproveitar batalhas de passinho e rap, apresentações de MCs e participar de ações sociais que incluem serviços de saúde, atividades educativas e cortes de cabelo gratuitos.