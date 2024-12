Criminosos furtaram kombi durante a madrugada - Reprodução/ Agência O Dia

Publicado 16/12/2024 09:07

Rio - Policiais buscam testemunhas e informações a respeito do furto de uma kombi que era utilizada para entregar doações a famílias carentes em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Câmeras de segurança registraram o momento do crime no dia 6 de dezembro, no bairro Pacheco, às 4h30 da madrugada. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

A kombi era utilizada pelo Pastor Wallace Machado para distribuir alimentos e faz ainda mais falta neste período natalino, quando o volume de donativos aumenta. O crime aconteceu na Rua Lameira Bittencourt. Nas imagens, é possível ver um dos homens empurrando o veículo, antes de dar a partida.