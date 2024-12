Ação é resultado de investigação feita por agentes da DRCI - Divulgação

Ação é resultado de investigação feita por agentes da DRCIDivulgação

Publicado 16/12/2024 09:41 | Atualizado 16/12/2024 09:53

Rio - Policiais civis prenderam, nesta segunda-feira (16), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um homem acusado de fingir ser sua ex-companheira em salas de bate-papo e compartilhar fotos íntimas dela por não aceitar o término.

A ação, batizada como "Operação Bebê Rena", foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). O homem é acusado de perseguição, pornografia da vingança e falsa identidade. Os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva, além de dois mandados de busca e apreensão na Região dos Lagos e na Zona Oeste da capital.

De acordo com as investigações, o acusado, por não aceitar o término do relacionamento, durante anos, passou a ingressar em salas de bate-papo virtuais passando-se por sua ex-companheira, divulgando fotografias suas íntimas e oferecendo programas.

A vítima passou a ser incessantemente procurada por meio do seu telefone, de suas redes sociais, e até mesmo presencialmente em sua residência, por terceiros interessados no programa, que acreditavam terem conversado com ela virtualmente.

A situação, segundo os agentes, prejudicou a vida pessoal e profissional da vítima. O homem tem anotações criminais por violência doméstica e familiar, não só contra a ex-companheira.