Publicado 16/12/2024 10:48 | Atualizado 16/12/2024 14:18

Rio - A desocupação do edifício do INSS, na Avenida Venezuela, Centro do Rio, está sendo realizada nesta segunda-feira (16). O prédio, conhecido como Zumbi dos Palmares, abriga cerca de 150 famílias há mais de 40 anos. A retirada acontece após decisão judicial que destacou a necessidade de esvaziar o local devido aos problemas estruturais que colocam em risco a segurança dos moradores.

De acordo com a Prefeitura do Rio, todas as famílias da ocupação optaram por receber o Auxílio Habitacional Temporário, no valor de R$ 400,00, como acordado em negociação intermediada pela Justiça Federal. A primeira parcela do auxílio foi paga na última sexta-feira (13), com exceção de 13 famílias que não puderam comparecer para o recebimento. Segundo o município, essas famílias deverão receber o pagamento nesta segunda-feira (16).

A professora e advogada Mariana Trotta está auxiliando as famílias neste processo de desocupação, em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU). Em entrevista ao DIA, ela explicou que o pagamento foi feito em cheque, entregues a partir das 14h. Segundo Mariana, a forma de pagamento e o valor do auxílio causou dificuldades para que as pessoas pudessem encontrar um lugar para alugar.

"A nossa preocupação é que o aluguel social seja reajustado e que tenha o reassentamento definitivo das famílias, ou seja, vão receber o auxílio até serem dadas moradias definitivas para essas famílias", comentou.

Mariana reforçou, ainda, que a maioria dessas famílias trabalham e estudam no Centro do Rio e que a forma como está sendo feita a desapropriação vai afetar a rotina de várias dessas pessoas, que agora dependem da ajuda de parentes e amigos para terem onde morar.

"A maioria das famílias não está conseguindo alugar nada e estão indo para outras ocupações e para casa de familiares e amigos, até conseguirem se reestabelecer e alugarem algo. Muitos deles vão para outros prédios que estão ocupados, com problemas na Justiça, com ordens de despejo... então vira uma bola de neve", lamentou Mariana

Desde sexta-feira, as famílias estão retirando seus pertences com o suporte logístico oferecido pela prefeitura, disponibilizado para aqueles que solicitaram. A decisão de desocupação foi tomada pelo juiz Mauro Luis Rocha Lopes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que ressaltou a urgência de preservar a segurança dos moradores diante do estado precário do edifício.



O magistrado também determinou que as famílias desabrigadas tivessem garantido o direito ao acolhimento em abrigos públicos ou ao aluguel social pago pelo município. Além disso, assegurou que os moradores com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência possam acessar o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A decisão de reintegração de posse já havia sido emitida em agosto deste ano. Mas, a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias do TRF2 permitiu o avanço de negociações entre todas as partes envolvidas, com o objetivo de minimizar os impactos da desocupação.



Por meio de nota, o INSS informou que a "Prefeitura do Rio de Janeiro manifestou interesse na aquisição do imóvel, mas existe uma necessidade de ajuste quanto à avaliação de mercado, que já está sendo tratado pelas áreas técnicas." Em paralelo, já formalizou o processo de transferência de gestão do edifício para Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

O instituto reforça, ainda, que a prioridade é fazer a movimentação segura, digna e respeitosa, numa ação conjunta entre todos os entes públicos envolvidos.