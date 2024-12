Criminoso finge ajudar idoso no caixa eletrônico - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/12/2024 12:34 | Atualizado 16/12/2024 13:38

Rio - Um idoso, de 76 anos, foi vítima de um golpe ao usar o caixa eletrônico de uma farmácia, na última sexta-feira (13), em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. Três criminosos fingiram oferecer ajuda para auxiliar o homem e retiraram R$ 10 mil de sua conta.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, exibidas pelo "Bom Dia Rio", da TV Globo, nesta segunda-feira (16), mostram um dos bandidos perto da vítima antes de cometer o crime com seus parceiros. Em seguida, ele recebe um comprovante, supostamente emitido pela máquina, indicando uma falsa cobrança de R$ 89,90 para evitar o cancelamento do cartão. Os assaltantes, então, disseram ao idoso que não seria necessário pagar o valor, se digitasse os dados bancários, o que foi feito logo depois. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, exibidas pelo "Bom Dia Rio", da TV Globo, nesta segunda-feira (16), mostram um dos bandidos perto da vítima antes de cometer o crime com seus parceiros. Em seguida, ele recebe um comprovante, supostamente emitido pela máquina, indicando uma falsa cobrança de R$ 89,90 para evitar o cancelamento do cartão. Os assaltantes, então, disseram ao idoso que não seria necessário pagar o valor, se digitasse os dados bancários, o que foi feito logo depois.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse não ter sido acionada para a ocorrência. Já a Polícia Civil informou que agentes da 35ª DP (Campo Grande) realizam diligências, analisando as imagens de câmeras para apurar a autoria do crime.

Como evitar golpes

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou uma série de orientações para evitar que as pessoas caiam em golpes, quando estiverem usando o caixa eletrônico:

- Antes de iniciar a transação, verifique na tela se o equipamento está ativo ou inoperante. Caso esteja inoperante, não insira seu cartão e não aceite ajuda de estranhos. Alguns fraudadores se apresentam como funcionários do banco e se oferecem para passar seu cartão em terminal avulso. Assim, eles obtêm senhas ou trocam o cartão das vítimas;



- Ao digitar a senha, mantenha o corpo próximo à máquina, para evitar que outros possam vê-la ou descobri-la pelo movimento dos dedos no teclado. As pessoas atrás de você devem respeitar as faixas de segurança. Não esqueça de encerrar a operação;



- Prefira utilizar os caixas automáticos instalados em locais de grande movimentação e, se possível, em ambientes internos (shoppings, lojas de conveniência, postos de gasolina etc);



- Sempre que possível, faça saques no horário comercial, quando o movimento de pessoas é maior, evitando o período noturno. Quando precisar realmente sacar dinheiro à noite, leve um ou mais acompanhantes adultos para que fiquem fora da cabine, como se estivessem na fila;



- Se precisar de auxílio, sempre procure um funcionário do banco, identificado. Recuse o auxílio de terceiros;



- Esteja atento à presença de pessoas suspeitas ou curiosas no interior da cabine ou nas proximidades. Na dúvida, não faça a operação;



- Caso não consiga concluir uma operação, aperte a tecla anula ou cancela;



- Em caso de retenção do cartão no caixa automático, aperte as teclas anula ou cancela e comunique imediatamente o banco, por meio do telefone oficial de atendimento. Nesses casos, nunca aceite ajuda de desconhecidos, mesmo que digam trabalhar no banco nem digite senha qualquer máquina;



- Cuidado ao utilizar telefones de terceiros desconhecidos, especialmente os celulares, para se comunicar com o banco, pois os dados de sua conta e senha ficam registrados na memória do aparelho. Além disso, você poderá não estar falando com representante do banco;



- Desconfie se observar etiquetas afixadas nas salas ou máquinas de autoatendimento para contato com o banco que contenham número de celular ou interurbanos. Salve o telefone de atendimento oficial do banco em sua agenda;