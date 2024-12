Bicicleta ’voou’ após fios se embolarem no guidão e ônibus arrastá-los - Reprodução / @fernandinhaefa

Publicado 16/12/2024 10:47 | Atualizado 16/12/2024 11:00

Rio - Uma bicicleta elétrica foi flagrada 'voando' após se enroscar em fios pendurados na Rua Tavares de Macedo, em Icaraí, Niterói, Região Metropolitana. A cena inusitada viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de moradores e internautas.



O caso aconteceu depois de um ônibus municipal, que passava pela rua, arrastar a fiação, o que fez com que o material embolasse no guidão da bicicleta e a levantasse.

Bicicleta elétrica 'voa' em rua de Icaraí, Niterói, após se embolar com fiação pendurada.



Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/rVirnkrbIx — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2024

Dona do transporte, a consultora de viagens Fernanda Esteves, de 40 anos, detalhou o ocorrido, em conversa com. Ela estava em um bar, em frente ao local onde tudo aconteceu, neste sábado (14). "Saímos do crossfit e viemos aqui para beber uma cerveja, como sempre. De repente, vejo minha bicicleta voar! Foi como um milagre de Natal. Fiquei chocada e sem entender nada na hora", relatou, rindo da situação.Após o susto, funcionários do bar ajudaram a segurar a bicicleta enquanto o motorista do ônibus dava ré. Assim, o transporte foi desembaraçado e devolvido ao chão, permitindo que Fernanda recuperasse sua 'magrela'.