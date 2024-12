Semana no Rio começou quente e cidade entrou no Segundo Nível do Protocolo de Calor (NC2) - Armando Paiva / Arquivo O Dia

Publicado 16/12/2024 12:46 | Atualizado 16/12/2024 13:09

Rio - A semana no Rio começou quente, com a cidade entrando no Segundo Nível do Protocolo de Calor (NC2). No entanto, a previsão aponta que as temperaturas passarão por uma queda nos próximos dias, com chance de chuva.

Nesta segunda-feira (16), a máxima é de 37°C, com mínima de 22°C e ventos moderados. O NC2 caracteriza-se pela previsão ou registro de índices de calor entre 36ºC e 40ºC por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Alerta Rio, as condições do tempo são influenciadas por áreas de instabilidade na atmosfera e, por isso, há previsão de pancadas de chuva para a tarde e à noite, podendo chegar acompanhada de raios e rajadas de ventos.

Já nesta terça-feira (17), está prevista uma queda de 7°C na máxima, indo para 30°C, com a mínima ficando em 19°C. Será um dia de ventos moderados e céu nublado a parcialmente nublado. A previsão de chuva permanece, dessa vez, fraca isolada. O tempo permanece o mesmo na quarta (18), com céu cinza e chuva fraca isolada prevista para a tarde e à noite.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a chuva dará uma trégua na quinta-feira (19). Será um dia ensolarado, com ventos fracos. As temperaturas passarão por uma pequena elevação, com máxima prevista de 33°C e mínima de 17°C.

No entanto, a precipitação já deve retornar na sexta-feira (20), que tem previsão de pancadas isoladas durante a tarde e à noite. O calor também retorna, com máxima de 36°C e mínima de 18°C.