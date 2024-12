Populares colocaram Anderson em um carro para socorrê-lo - Reprodução

Publicado 21/12/2024 09:09

Rio - Um homem apontado como chefe de uma milícia que atua em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (19) em um bar no bairro Doutor Laureano. Anderson da Costa, conhecido como Testa, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos.



O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, o bar aparece movimentado quando um homem de camisa branca se levanta, saca uma arma e atira em direção a um outro rapaz que aparece correndo. Testemunhas afirmaram que esse que corria teria sido o autor dos disparos que mataram o miliciano. Ele conseguiu escapar a pé.

Em outro vídeo, é possível ver o momento em que populares carregaram Anderson até um carro para socorrê-lo. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que o homem deu entrada na unidade, às 20h48, já sem vida, com perfuração por arma de fogo na cabeça.