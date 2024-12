Dois dos bandidos foram presos na sala de máquinas do edifício em Copacabana - Divulgação

Publicado 21/12/2024 08:38 | Atualizado 21/12/2024 12:13

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta sexta-feira (20), três homens que fizeram moradores reféns durante uma tentativa de assalto em um prédio localizado na Avenida Rainha Elizabeth, em Copacabana, na Zona Sul. Os suspeitos alugaram um apartamento pela internet para conseguir ter acesso ao edifício.

Na ocasião, agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo. No local, eles prenderam um dos integrantes do grupo que estava tentando fugir em um automóvel.



Em seguida, os policiais iniciaram buscas para apurar a informação de que os outros bandidos também estariam tentando fugir, utilizando a escada de emergência do condomínio. Logo depois, ao receberem informações de que moradores poderiam estar sendo mantidos como reféns pelos criminosos, uma equipe de negociadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada.



Na sequência, agentes do 19° BPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) montaram um cerco tático ao redor do prédio para impedir a fuga dos criminosos.



Ainda durante buscas na parte interna do prédio, os agentes do Bope conseguiram localizar os outros dois homens que estavam escondidos na sala de máquinas do edifício. Com eles, os agentes apreenderam duas réplicas de arma de fogo, uma faca e diversos pertences dos moradores, entre eles, jóias, relógios, cartões de crédito e uma quantia em dinheiro. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido na ação.



Segundo a PM, informações coletadas junto aos moradores do prédio dão conta que o grupo havia chegado no condomínio há poucos dias, após supostamente alugar um apartamento por temporada em um site especializado na locação de imóveis.



Os presos foram conduzidos à 13ª DP (Ipanema) e posteriormente apresentados à Central de Flagrantes da 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.