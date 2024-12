A advogada Ana Tereza Basílio foi eleita presidente da OAB-RJ com 60,1% dos votos válidos - Divulgação

Rio - O novo ano vai marcar o início do mandato de Ana Tereza Basilio à frente da OAB-RJ. Eleita no dia 25 de novembro com 60,1% dos votos válidos, a primeira mulher a comandar a entidade no Rio planeja modernizar a gestão e reduzir custos para a advocacia. Além do ineditismo da vitória, a eleição trouxe outro marco histórico: pela primeira vez no Brasil, uma chapa encabeçada por duas mulheres vence a disputa na seccional. Basilio tem como vice-presidente Sylvia Drummond.

Em entrevista exclusiva ao DIA, a nova presidente da OAB-RJ destaca o momento de representatividade. "A área jurídica é uma área predominantemente masculina. E a prova disso é que nós não tivemos presidente mulher na OAB nos últimos 94 anos. Ou seja, quase um século. O que eu achei mais importante é o simbolismo de mostrar para as mulheres da área jurídica que elas podem chegar a qualquer cargo que elas desejarem e lutar muito para conquistar".

Outra prioridade da nova gestão é fazer uma reforma administrativa, prevista já para janeiro, com o objetivo de otimizar gastos e investir em tecnologia. Basilio também promete reduzir a anuidade da OAB-RJ já no segundo ano à frente da entidade. Atualmente, a taxa é de 1.193,83.

"Eu vou racionalizar a estrutura da OAB, vou utilizar ferramentas de informática para alguns atendimentos e vou terceirizar serviços que oneram a OAB e que podem ser prestados por valores mais reduzidos por agentes do mercado. Eu vou fazer essa reestruturação, fechar pontos de atendimentos que tenham pouca demanda. Vamos racionalizar nossa estrutura para que a gente possa atender bem o advogado, mas para que a receita aferida pela OAB seja capaz de pagar as despesas correspondentes da nossa estrutura", detalha.

Basilio também iniciará a presidência com a criação da Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher, uma iniciativa inédita na OAB-RJ.

"O Rio de Janeiro é o segundo estado com os piores índices de violência contra a mulher. Eu estou criando, no âmbito da seccional, uma comissão que não existia. A nossa grande bandeira é o aumento das estruturas do atendimento a mulher vítima de violência", afirma.

Ordem apartidária

Uma das responsabilidades assumidas pela nova presidente é garantir a independência política da instituição. "Nós não queremos nenhum vínculo com partidos políticos de qualquer natureza. E para isso, nós estamos buscando nos nossos presidentes das comissões temáticas da OAB, profissionais com perfil técnico e desvinculados de partidos políticos", reforça Basilio.

Trajetória

Ana Tereza Basilio é formada em Direito pela Universidade Candido Mendes (1989) e possui especialização em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin, nos EUA. Iniciou a trajetória profissional no escritório Sergio Bermudes, em que foi sócia entre 1990 e 1998. Posteriormente, atuou como sócia internacional do Baker & McKenzie, coordenando no Brasil as áreas de contencioso cível e comercial (2002-2005), e integrou o Escritório Andrade e Fichtner (2006-2008). Em 2009, fundou o próprio escritório.



Também desempenhou importantes funções no âmbito jurídico, tendo sido juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (2010-2015) e diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Estado (2011-2013). Participou ativamente de conselhos e comissões de instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto dos Advogados Brasileiros. Em 2018, foi eleita vice-presidente da OAB-RJ para o período de 2019-2021, sendo reeleita em 2021 para o triênio 2022-2024.