Policiais militares apreenderam fuzil utilizado pelo bandidoReprodução / @pmerj

Publicado 25/12/2024 09:02

Rio - Um criminoso armado com fuzil foi baleado, na manhã desta quarta-feira (25), durante um confronto com policias militares no Caju, Zona Portuária do Rio.

De acordo com a PM, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) realizavam uma ação na região conhecida como como Pontilhão quando localizaram o homem, que não teve a identidade revelada. Ao perceber a presença dos militares, o bandido atirou, causando o confronto.

Durante o tiroteio, ele acabou sendo baleado e foi socorrido pelos policiais, que o levaram ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Seu atual estado de saúde ainda não foi divulgado.

Os agentes ainda apreenderam o fuzil utilizado pelo bandido, que ficou internado sob custódia.