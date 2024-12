O presidente da ONG Rio de Paz, Antonio Costa, coloca uma rosa no local - Armando Paiva / Agência O Dia

O presidente da ONG Rio de Paz, Antonio Costa, coloca uma rosa no localArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 29/12/2024 10:51 | Atualizado 29/12/2024 14:21

Rio - A Prefeitura do Rio removeu, neste sábado (28), o painel da ONG Rio de Paz com fotos de 49 crianças vítimas de balas perdidas no estado , na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio — o munícipio manteve a homenagem aos PMs mortos em 2024 e informou que o local da ação será reavaliado.