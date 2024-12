Bandidos explodiram cofre de posto de combustíveis, na madrugada desta segunda-feira (30), na Avenida Dom Helder Câmara - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 30/12/2024 07:54 | Atualizado 30/12/2024 10:06

Rio - Um roubo a posto de combustíveis na Avenida Dom Helder Câmara, em Quintino, Zona Norte do Rio, terminou com uma grande explosão na madrugada desta segunda-feira (30). O estabelecimento ficou completamente destruído e o cofre foi arrombado por criminosos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h e não houve registro de feridos. De acordo com a Polícia Militar, três homens, um deles armado, renderam os funcionários e usaram explosivos para abrir o cofre e fugiram em seguida.

Equipes da Polícia Militar reforçam o policiamento na região. A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia e o caso será investigado pela 29ª DP (Madureira).

Nas redes sociais, moradores da região dizem que o barulho foi muito intenso e aconteceu por volta das 3h57. O motorista de aplicativo Bruno mora próximo ao posto de combustíveis e teve o carro danificado com a explosão. Os vidros do veículo, que estava estacionado a poucos metros do local do crime, foram atingidos por estilhaços. Em entrevista ao DIA, Bruno contou que depende do carro para trabalhar e que teve um grande prejuízo.

"Eu trabalho como motorista de aplicativo e dependo do carro para trabalhar. Hoje de manhã, inclusive, eu tinha uma viagem marcada com um passageira de Copacabana para Mangaratiba, mas quando acordei vi essa ingrata surpresa. É um prejuízo caro, vou precisar ficar parado alguns dias para consertar. Quero saber se o posto vai arcar com o prejuízo", lamentou o motorista.