Cidade do Rio tem manhã ensolarada nesta segunda-feiraArquivo/ Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 06/01/2025 07:49 | Atualizado 06/01/2025 10:41

Rio - O sol apareceu na manhã desta segunda-feira (6) na cidade do Rio de Janeiro, mas, segundo o Alerta Rio, o tempo pode mudar em alguns pontos da capital a partir da tarde. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva entre fraca e moderada isolada nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão de fracos a moderados e as temperaturas estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima de 30°C.



A terça-feira (7) promete ter um cenário parecido, a disponibilidade de umidade na atmosfera vai deixar o céu parcialmente nublado a nublado e pode haver chuva fraca a moderada isolada nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados.



Já na quarta e na quinta-feira (8 e 9), pode chover a qualquer hora do dia. O transporte de umidade do mar para o continente será mantido por uma região de baixa pressão na costa do Estado do Rio.



Na sexta-feira (10), devido ao posicionamento de um sistema de baixa pressão na costa do estado, a previsão é de nebulosidade variada e chuva fraca isolada a qualquer momento.



Estado do Rio está sob alerta de perigo potencial por chuvas intensas Reprodução

Estado sob alerta

O Estado do Rio está sob alerta de perigo potencial em boa parte do seu território, conforme informou o boletim publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira. As regiões afetadas são o Norte, Noroeste, Centro e Sul Fluminenses, além da Região Metropolitana. O volume de chuva pode ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.