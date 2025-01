Medida vale até o dia 31 de março deste ano - Reprodução

Medida vale até o dia 31 de março deste anoReprodução

Publicado 06/01/2025 09:18

Rio - A Prefeitura do Rio autorizou que funcionários municipais utilizem bermudões, calças e bermudas na altura do joelho durante o verão. A medida foi publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial.

O decreto menciona servidores públicos e comissionados, motoristas de táxis, de ônibus, de vans e kombis credenciadas. A determinação é válida até o dia 31 de março deste ano.

Ainda segundo o texto, em função de situações específicas de cada órgão, os titulares das Secretarias e Presidentes de Empresas poderão regulamentar o decreto de Paes.