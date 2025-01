Acidente ocorreu na Linha Vermelha, durante a manhã desta segunda-feira - @OperacoesRio

Acidente ocorreu na Linha Vermelha, durante a manhã desta segunda-feira@OperacoesRio

Publicado 06/01/2025 13:42

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus e quatro carros deixou três pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (6), na Linha Vermelha, altura da Maré, sentido Baixada. A colisão ocorreu na pista do meio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, Magaly L. De Oliveira, de 70 anos e Mabel L. De Oliveira, de 78, foram encaminhadas para o Hospital da Força Aérea do Galeão. A primeira teve ferimentos moderados e a segunda ferimentos leves. Antonio B. De Castro, 90 anos, ficou levemente ferido e recusou atendimento.



A corporação informou que foi acionada às 9h42 e deixou o local às 10h40.



Segundo o Centro de Operações do Rio, a ocorrência foi registrada às 9h42 e ocupou duas faixas da via, causando lentidão no trânsito. Por volta de 10h50, porém, a situação já estava normalizada. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar atuaram no local.



A reportagem tentou entrar em contato com o Hospital da Força Aérea para apurar o estado de saúde das vítimas, mas não teve retorno.