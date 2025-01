A investigação ficou sob responsabilidade da 132ª DP - Google Street View/Reprodução

Arraial do Cabo – Um casal foi encontrado morto dentro da própria residência, na manhã deste domingo (5), no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) receberam chamado para uma ocorrência de homicídio na Rua Esperança, mas ao chegarem ao endereço, já encontraram as vítimas sem vida.

Ainda de acordo com a PM, os policiais preservaram o local para a realização da perícia, que ficou a cargo da 132ª DP (Arraial do Cabo). A reportagem procurou a Polícia Civil para apurar demais informações – como a identidade das vítimas, as circunstâncias das mortes e o andamento da investigação –, mas não recebeu um retorno até o fechamento desta matéria.

Já páginas que repercutem notícias locais nas redes sociais dão conta de que o casal, identificado apenas como Robson e Juliana, foi assassinado a tiros por conta de uma disputa territorial entre traficantes de drogas. Isso porque eles usariam a casa para vender material entorpecente.

Testemunhas também teriam relatado que homens encapuzados e armados invadiram o imóvel durante a madrugada e efetuaram os disparos contra Juliana e Robson, que teria antecedentes criminais.