PMs apreenderam fuzil e drogas na localidade da Fazenda, na Serrinha - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 09/01/2025 07:48 | Atualizado 09/01/2025 08:22

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quinta-feira (9), uma operação contra roubos de veículos, na Zona Norte do Rio. Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam na comunidade da Serrinha, em Madureira, enquanto o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) está no Morro da Primavera, em Cavalcanti.

De acordo com a PM, os agentes atuam desde as primeiras horas desta quinta-feira e apreenderam, até o momento, um fuzil e drogas na localidade conhecida como Fazenda, na Serrinha. O material apreendido foi encaminhado para a 29ª DP (Madureira). Já no Morro da Primavera, ainda não há registro de prisões ou apreensões.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Mestre Molequinho do Império acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta quinta-feira.



Polícia investiga vídeo de mulheres tendo cabelos raspados na Serrinha

A Polícia Civil investiga um vídeo publicado nas redes sociais, na terça-feira (7), em que quatro mulheres aparecem tendo os cabelos cortados e raspados à força por homens. O caso teria acontecido na comunidade da Serrinha.

Nas imagens, duas das vítimas ainda têm tampas de garrafa coladas na cabeça. Durante o ato, um dos agressores afirma que a violência foi motivada pela criação de um suposto grupo de fofoca por elas. Uma das mulheres é ainda forçada a pedir desculpas diante das câmeras.