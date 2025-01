Pablo Alvez Cruz, de 34 anos, está desaparecido há uma semana - Arquivo Pessoal

Publicado 09/01/2025 16:00 | Atualizado 09/01/2025 16:12

Rio - A família do pintor Pablo Alves Cruz, de 34 anos, busca pelo seu paradeiro desde quinta-feira passada (2), quando ele desapareceu a caminho da casa da namorada, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ao DIA, Ana Beatriz, irmã do rapaz, disse que familiares foram a hospitais e ao Instituto Médico Legal (IML) para procurá-lo, mas nada encontraram.

"Ele estava no Centro do Rio e disse que iria para a casa da namorada, em São Gonçalo. Ele estava conversando com meu sobrinho e pediu dinheiro para passagem. Quando meu sobrinho perguntou os dados para enviar o dinheiro, ele visualizou a mensagem e parou de responder. Depois, as outras mensagens não foram mais entregues", disse.

No momento em que desapareceu, Pablo estava com blusa e short brancos, além de uma mochila preta. Beatriz divulgou a situação nas redes sociais com a esperança de que alguém reconheça seu irmão pela foto e dê informações. Uma das publicações já tem quase 400 compartilhamentos.

"Ele é muito querido por todos. Desde ontem, quando coloquei a foto nas redes sociais, recebi muitas mensagens de pessoas preocupadas. Ele nunca deixou de dar notícias para a nossa tia, que está trocando o dia pela noite. É um rapaz muito trabalhador, carismático e carinhoso. Além de pintor, também trabalhava como garçom", afirmou Beatriz.

A família pede que informações sobre o paradeiro de Pablo sejam enviadas para o número (21) 96724-4048.