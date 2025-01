Filhote de passarinho foi flagrado no Parque Estadual dos Três Picos - Divulgação

Filhote de passarinho foi flagrado no Parque Estadual dos Três PicosDivulgação

Publicado 09/01/2025 13:57

Rio - Uma família de passarinhos Tesourinha-da-Mata foi vista, durante os primeiros dias de janeiro, no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, Região Serrana. O guarda-parque Vagner Morais, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), entidade que administra o parque, fotografou um filhote. Ele foi flagrado na Região da Caledônia, local que abriga belezas naturais e diversas espécies da flora e da fauna.



Com o nome científico Phibalura flavirostris, o animal é conhecido como Tesourinha-da-mata pelo formato da cauda que é semelhante a de uma tesoura. Trata-se de uma espécie que só existe em regiões de Mata Atlântica e aparece muito raramente e em locais de altitude e frio.



Maria Alice Picoli, gestora do Parque, falou sobre a alegria pela presença dos passarinhos. "Registrar a Tesourinha-da-Mata nos proporciona um momento de êxtase por fazer parte do resultado de um trabalho árduo e diário, em prol da conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro", destacou.