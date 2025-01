Parentes e amigos de Renan estiveram presentes na despedida ao entregador - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Parentes e amigos de Renan estiveram presentes na despedida ao entregadorPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 09/01/2025 13:23





A despedida começou por volta das 8h30 em capela no Crematório Metropolitano São João Batista e seguiu para o local do sepultamento, às 11h, no cemitério do bairro Vila Rosali. Rio - O entregador Renan Menezes de Jesus, de 29 anos, foi sepultado no início da tarde desta quinta-feira (9), no Cemitério Municipal Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Vitima de uma t entativa de assalto no último sábado , quando foi baleado na cabeça, ele estava internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu.A despedida começou por volta das 8h30 em capela no Crematório Metropolitano São João Batista e seguiu para o local do sepultamento, às 11h, no cemitério do bairro Vila Rosali.

fotogaleria

Parentes e amigos do entregador participaram da cerimônia de despedida, mas não quiseram falar com a imprensa.



Debaixo de chuva, amigos de Renan fizeram um protesto contra a crescente violência no estado após o sepultamento. O grupo, em um carro e várias motos, percorreu ruas do bairro carregando faixas com dizeres em homenagem ao entregador



O CASO



Segundo relatos, Renan fazia uma entrega no bairro Vilar dos Teles, quando foi abordado por criminosos, teria reagido e acabou baleado. Ele foi socorrido e levado para o hospital de Nova Iguaçu, onde permaneceu internado por três dias em estado gravíssimo, até a última terça-feira (7). Ele deixa uma filha.



Em uma publicação, o irmão de Renan, que mobilizou familiares e amigos para doarem sangue, agradeceu ao apoio que recebeu e lamentou a morte. "Os céus ganharam um homem que foi capaz de mobilizar centenas de pessoas para sair de suas casas em plena terça-feira e ficarem na fila por horas para doar sangue. Isso sem ser famoso, as pessoas foram ajudá-lo pelo simples fato de o Renan ser um ser humano bom, de coração grandioso, um pai maravilhoso, um bom irmão", escreveu.